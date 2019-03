Abstieg in Verbandsliga droht

In einer Nachholpartie der vierten Runde unterlag Gerold Rocholz (SV 1930 Hockenheim) mit den weißen Steinen gegen Jürgen Möldner (SK Landau 1908). Die Tabelle wird vom Titelverteidiger Jürgen Möldner mit vier Punkten angeführt, gefolgt von Dr. Christian Günther (SG Turm Albstadt 1902) und Manfred Werk (SV 1930 Hockenheim) mit je drei Punkten.

In der fünften Runde der Senioren-Mannschaftsmeisterschaft im Schachbezirk Mannheim kam das Hockenheimer Team zu einem 3:1-Sieg gegen den SK Weinheim 1911. Die Punkte holten IM Mihail Nekrasov (1), Dieter Auer (1) und Manfred Werk (1). Damit wurde mit 8:2 Mannschaftspunkten Platz zwei hinter dem SK 1962 Ladenburg (10:0 Mannschaftspunkte) belegt.

Ob dieser zweite Platz zum Weiterkommen auf die Badische Ebene reicht, steht noch nicht fest. In der achten Runde der Badischen Oberliga empfing Hockenheim II in der heimischen Zehntscheune das Team des BG Buchen. Nach einem erbitterten Kampfverlauf wurden am Ende mit einem 4:4 die Punkte geteilt.

Letzte Chance

Leider haben die Hockenheimer, die wegen des krankheitsbedingten Ausfalls eines wichtigen Spielers nur zu siebt antreten konnten, die Chance verpasst, aus eigener Kraft die Klasse zu halten, was bei einem Sieg möglich gewesen wäre. Jetzt kann man nur noch darauf hoffen, dass Hockenheim in der letzten Runde gegen den Tabellendritten SF Sasbach einen Mannschaftspunkt mehr holt als der im Moment punktgleich aber mit den deutlich besseren Brettpunkten vor Hockenheim liegende SC Untergrombach 46 gegen den Tabellenletzten Schachgemeinschaft Dreisamtal. Der Abstieg in die Verbandsliga wird also immer mehr zur bitteren Realität. Die Punkte holten: Hannes Rau (remis), Tomislav Bodrozic (remis), Mihail Nekrasov (remis), Blerim Kuci (1), Marco Dobrikov (1) und F Oliver Günthner (remis).

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr am gleichen Ort zu einem freien Spielabend. Am Sonntag, 31. März, findet die achte Verbandsrunde statt. Hockenheim III muss in der Landesliga Nord 1 zum Tabellenführer SK Mannheim-Lindenhof 1865. Hockenheim IV tritt in der Bereichsliga Nord 1 ebenfalls auswärts an beim SK Chaos Mannheim II. Hockenheim V spielt in der heimischen Zehntscheune im Spiel der Kreisklasse A gegen den SK Mannheim 1946 III. Auch Hockenheim VI hat in der Kreisklasse B Heimrecht gegen den SK Chaos Mannheim III. Alle Spiele beginnen um 10 Uhr. mw

