Anzeige

Hell, licht und freundlich, so empfängt der im vergangenen Jahr eingeweiht Neubau der Louise-Otto-Peters-Schule den Besucher. Doch das Licht und die weißen Wände schaffen nicht nur ein anheimelndes Ambiente, sie lenken den Blick unweigerlich auf das Werk von Clapeko van der Heide, der den Auftrag erhalten hatte, das Gebäude mit „Kunst am Bau“ zu schmücken.

Eine Aufgabe, der sich der 1940 geborene und nicht nur in der Metropolregion anerkannte Künstler mit Bravour entledigte. Seine drei großformatigen, rechteckigen Werke unterschiedlicher Größe, die in drei verschiedenen Ebenen miteinander kommunizieren, strahlen in einem einladenden Blau, sind mit klaren Linien und Regenbogenzitaten ein willkommener Blickfang.

Bunte und einladende Bilder

Und die Kunst von Clapeko van der Heide ist ansteckend und in der Lage neue Werke zu kreieren. So haben sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2BKSP1/1 eingehend mit dem Künstler und seinem Werk befasst – immer hin hat er ihr Schulhaus gestaltet – und waren dabei schnell von den geometrischen Formen sowie der abstrakten Bildersprache infiziert.