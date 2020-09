Abstrakte Strandszene online ausgestellt

Noch bis Mittwoch, 30. September, ist ein abstraktes Gemälde der Hockenheimer Künstlerin Nicole Fuchs bei der Online-Kunstschau der bekannten M.A.D.S.-Galerie in Mailand zu sehen, die während der dortigen Fashion Week 2020 stattfindet. Diverse Kunstvermittler haben die auf zeitgenössische Kunst spezialisierte Galerie auf Nicole Fuchs aufmerksam gemacht. Stets auf der Suche nach interessanten Kunstwerken und Künstlern, wurden die weltweit im Internet recherchierenden Agenten im Instagram-Account von Nicole Fuchs fündig. Dort ist das mit „Strandgut-Floatsam“ betitelte Gemälde der Künstlerin unter dem Link „nic,kda“ abrufbar. Details der Bilder und ein Foto der Malerin sind zudem unter www.madsmilano.com/product-page/strandgut-floatsam verfügbar.

Um den Präsentationsprozess von Kunstwerken zu revolutionieren, schuf M.A.D.S nach eigenen Angaben die erste vollständige und permanente digitale Multimedia-Galerie für Künstler. Der Homepage der Galerie (www.madsmilano.com/mads-events) ist ferner zu entnehmen, dass sie einem internationalen Publikum künstlerische Portfolios zugänglich machen will, was durch eine Vielzahl von Fotos auch belegt ist. Ein Ansatz, so heißt es weiter, für den sich inzwischen auch Museen, Stiftungen, Institutionen und Kuratoren interessieren.

Beim Blick auf das Gemälde von Nicole Fuchs können nun auch Freunde und Sammler der Hockenheimer Künstlerin dem visuellen Vergnügen frönen. Das 2014 entstandene und 80 mal 60 Zentimeter messende Kunstwerk wird zwar als abstrakte Komposition wahrgenommen, lädt jedoch aufgrund seiner maritimen Farbigkeit und den gestalterischen Bildelementen zu assoziativen Gedankenspielen ein. Die rechte Bildhälfte wird von einem zarten Blauton dominiert, die linke Bildseite wiederum verstärkt mit ihren Sandfarben den Eindruck einer menschenleeren Strandszene.

Acryl und Kreide

Während der Übergang im oberen und unteren Bereich der Arbeit von relativ weichen und dennoch klaren Konturen bestimmt wird, scheint die Künstlerin im Zentrum des mit Acryl und Kreide gefertigten Gemäldes die Komposition zu kanalisieren.

Zwischen zwei waagerecht in geometrischer Korrektheit angeordneten und mit allerlei Treibgut angereicherten Farbfeldern vermischen sich Wasser und Sandstrand in einem wechselhaften Spiel der Farben. Ein Bild mit maritimem Charakter, das einer gewissen Spannung nicht entbehrt, aber ganz ohne tosende Brandung auskommt und gerade deshalb Balsam für die Seele sein kann.

Architektur studiert

Bei einem Rückblick auf die malerischen Anfänge von Nicole Fuchs ist festzuhalten, dass die Kreativität der vielseitigen Diplomingenieurin in verschiedenen Formen zum Ausdruck kommt. Nachdem ihr gestalterisches Interesse sich zunächst in einem erfolgreichen Architekturstudium entfaltete, wandte sie sich nach Abschluss des Studiums im Jahre 1992 ab 2008 als zweitem Standbein der Malerei zu.

Ohnehin mit einer schöpferischen Begabung ausgestattet, erwarb sich die Autodidaktin weiteres Rüstzeug in mehreren Workshops und Kursen, unter anderem an der Abendakademie Mannheim. Sich stets weiterentwickelnd und eine abstrakte Bildgestaltung favorisierend, stellt sie seit mehreren Jahren öffentlich aus.

Nicole Fuchs nimmt zudem an künstlerischen Wettbewerben teil und führt auf Anfrage private Auftragsarbeiten durch. Seit 2011 engagiert sie sich aktiv im Kunstverein Hockenheim. Zuletzt waren Arbeiten von ihr im August dieses Jahres bei einer Mitgliederausstellung des Kunstvereins in der Stadthalle zu sehen. Neben der Malerei gestaltet sie auch Design-Objekte wie Tischmatten, Untersetzer und Lampen.

Wer die Künstlerin kontaktieren möchte kann sich per E-Mail: nic-kda@online.de melden.

