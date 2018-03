Anzeige

Achtsamkeitsübungen haben das Sein im gegenwärtigen Augenblick und das bewusste Wahrnehmen von innen und außen im Fokus, erläuterte Georg Drope-Brongs.

Konzentration auf das Innere

Der Referent verwies auf Studien, die die positiven Auswirkungen von Achtsamkeitsübungen auf die Neuroplastizität des Gehirns belegen: Sie können zu besserer Angst- und Stressbewältigung, zu mehr Gelassenheit, Freude, Glück und Lebenszufriedenheit führen. Achtsamkeit beziehungsweise Kontemplation sei der Kern jeder Form von Spiritualität, insofern sie nach persönlicher Gotteserfahrung suche.

Die Suche nach Gotteserfahrung durch die Konzentration auf das Innere des Menschen findet sich in allen religiösen Traditionen, wie Drope-Brongs ausführte. Im Christentum finde sich diese Strömung vor allem in der mittelalterlichen Mystik, wie sie durch Meister Eckhart oder Hildegard von Bingen geprägt wurde: „Du brauchst Gott weder hier noch dort zu suchen, er ist nicht ferner als vor der Tür des Herzens. Da steht er und harrt und wartet, wen er bereitfinde, der ihm auftue und ihn einlasse“, heißt es bei Meister Eckhart.

Diese und ähnliche Lehrmeister der Mystik erführen heute eine Renaissance, gerade in Zeiten, in denen Menschen ein Gegengewicht zur Reizüberflutung des Alltags und neue Impulse im Glauben suchen. Die theoretischen Aspekte des Themas konnten in einer angeleiteten Übung praktisch erfahren werden, so dass die Zuhörer mit einer Ahnung von Achtsamkeit nach Hause entlassen wurden. we

