Action nicht nur auf der Strecke

Die DTM und ihre Hauptdarsteller ziehen alle Register, um die Zuschauer beim Saisonauftakt an diesem Wochenende auf dem Hockenheimring in ihren Bann zu ziehen: Die neuen DTM-Boliden von Audi, BMW und Mercedes-AMG sind schneller und spektakulärer durch mehr Power und weniger Aerodynamik, 18 bis in die Haarspitzen motivierte Rennfahrer der Güteklasse A werden ihr Bestes geben – und als Sahnehäubchen zelebriert der zweimalige DTM-Champion und Publikumsliebling Mattias Ekström im siebten Audi seinen Abschied. Nicht zu vergessen: das Konzert der Kult-Hip-Hopper „Die Fantastischen Vier“, ein großes Erlebnisprogramm rund um den Ring – und die sportlichen Rahmenserien mit Tourenwagen-Oldies, beherzten Amateuren und prominenten „Frischlingen“ in der ADAC Formel 4.

Er hat die DTM geprägt wie kaum ein anderer: Mattias Ekström. Als er kam, war er ein 22-jähriger „junger Hase“. 17 Jahre später verlässt er die DTM nach zwei Meister- und vier Vizetiteln im stattlichen Rennfahreralter von 39 Jahren. Um den ebenso beliebten wie polarisierenden Rennfahrer (Motto: „Go hard or go home“) würdevoll zu verabschieden, setzt Audi ein siebtes Auto außerhalb der Wertung ein und plant eine ganze Reihe von Aktionen.

„Vermutlich werde ich da mehr Autogramme schreiben als sonst in einer ganzen Saison“, sagt Ekström. „Aber das mache ich gerne. Ich bin sicher, dass es auch in Hockenheim jede Menge Gänsehautmomente geben wird.“