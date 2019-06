Adrenalin bringt Stärke

„Es ist schon außergewöhnlich die Saison mit einer Mitteldistanz zu starten“, aber die vorgezogene Challange Heilbronn brachte es für die ASG-Triathleten Andris Rodewald und Christian Klefenz mit sich, die Messlatte bereits am Anfang hoch zu legen. Es wurde also gleich ernst bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft über die Mitteldistanz.

Der Neckar, in dem die 1,9 Kilometer geschwommen wurden, hatte nur knapp 16 Grad Celsius, was sich zum Glück nur beim Einschwimmen durch fröstelnde Hände und Gesichter bei den Teilnehmern bemerkbar machte. Im Wettkampfmodus war durch die Aufregung und entsprechendem Adrenalinspiegel von der Kälte nichts mehr zu spüren. Das trockene und milde Wetter versprach anschließend beste Bedingungen für die 84 Kilometer lange Radstrecke durchs Kraichgauer Hügelland. „Das Radfahren machte direkt von Beginn an großen Spaß und ich merkte, dass da heute was geht“, so Andris Rodewald, „Also gab ich auf dem Rad Vollgas und hoffte, dass ich den abschließenden Lauf irgendwie noch schaffe.“

Nach dem Radfahren ging es durch die rund 700 Meter lange Wechselzone, die sich dieses Jahr wegen der in Heilbronn stattfindenen Bundesgartenschau an einem neuen Ort parallel des Neckars befand. Die komplett flache Laufstrecke des abschließenden Halbmarathons führte durch die gut besuchte Innenstadt und am Neckar entlang. Die drei zu absolvierenden Laufrunden vergingen schnell, sodass der Zieleinlauf auf dem Rathausplatz in Heilbronn folgte – getreu dem Motto der Veranstaltung „Mitten in der Stadt“.

Es war ein gelungener Saisonstart für beide ASGler, deren Ergebnisse sich in Anbetracht der starken Konkurrenz der deutschen Meisterschaft sehen lassen können. Christian Klefenz kam nach vier Stunden und 51 Minuten ins Ziel und erreichte den 37. Platz in seiner Altersklasse. Andris Rodewald brauchte vier Stunden und 33 Minuten und wurde 20. in seiner Altersklasse. ska

