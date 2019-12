Adventlicher Markt in der Luisenstraße

Die evangelische Gemeinschaft lädt am Sonntag, 8. Dezember zu einem besonderen Adventsmarkt für Klein und Groß in die Luisenstraße 11-13 ein. In den Gemeinderäumen erwartet die Besucher ein Café mit selbst gebackenen Kuchen und Torten, ein Flohmarkt und ein Büchertisch sowie eine Tombola mit attraktiven Preisen.

Im Freien gibt es für die kleinen Besucher neben einem Kinderkarussell, Kinderschminken, Basteln, Legobauen und Dosenwerfen. Auf dem großzügigen Gelände verteilt stehen verschiedene Marktstände mit Kunsthandwerk, Glühwein und Kinderpunsch, hausgemachten warmen Buchteln mit Zwetschgen und Vanillesauce, frische Waffeln, Bratwürste und Pommes.

Um 16 Uhr findet im Saal ein adventliches Programm statt. Gegen 17.30 Uhr sorgt ein Posaunenquartett für vorweihnachtliche Unterhaltung. Der Erlös dient einerseits der Unterstützung der Hockenheimer Tafel, andererseits dem Bauprojekt der evangelischen Gemeinschaft. zg

