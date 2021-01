Älteren Menschen Teilhabe auf Distanz ermöglichen

Durch die Corona-Pandemie wird deutlich, wie schnell Teile des eigenen Lebens für viele Menschen in die digitale Welt verschoben werden, ohne dass der Einzelne dieses verhindern kann. Doch nicht alle Mitmenschen fühlen sich kompetent genug, an digitalen Angeboten teilzunehmen. Der Hockenheimer Arbeiterwohlfahrt-Vorsitzende Daniel Born lädt daher alle Mitglieder und Interessierten zu einer Veranstaltung des Awo-Bezirksverbands ein, die ältere Menschen bei den ersten Schritten ins Netz unterstützen möchte.

„Man ist nie zu alt dafür, etwas Neues zu lernen. Natürlich ist es immer eine Herausforderung, neuen Boden zu betreten und deshalb freue ich mich darüber, dass die Awo Betroffene an die Hand nimmt“, betont Born.

Wie wichtig es für ältere Menschen ist, sich in der Online-Welt zu bewegen und auch so bestehende Kontakte zu pflegen und neue aufzubauen, habe das vergangene Jahr deutlich gemacht. „Bis März 2020 haben wir analog in Hamburg, Berlin und München über 6500 Menschen zwischen 65 und 94 Jahren in unseren Runden begrüßt und erste digitale Schritte gemeinsam und erfolgreich gewagt“, berichtet Dagmar Hirche.

Die Unternehmerin und Gründerin des Vereins „Wege aus der Einsamkeit“ wurde für ihr soziales Engagement für die Generation 65 plus vielfach geehrt und wird auch das Zoom-Meeting am Mittwoch, 20. Januar, als Gast begleiten.

Thema Impfen zeigt Wichtigkeit

Daniel Born weiß, dass Teilhabe ein menschliches Grundbedürfnis und zugleich gesellschaftlicher Auftrag ist. „Besonders in Zeiten von Kontaktverboten und häuslicher Isolation müssen wir alles versuchen, Teilhabe auf Distanz auch für ältere Menschen zu ermöglichen“, führt der SPD-Abgeordnete weiter aus. Für ältere Bürger hat sich spätestens durch die aktuellen Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Impfterminen gezeigt, wie schnell man in unserer Gesellschaft abgehängt werden kann, wenn man den Umgang mit digitalen Medien nicht erlernen konnte.

Am Mittwoch, 20. Januar, um 18 Uhr können Interessierte in einer einstündigen Online-Veranstaltung erfahren, wie auch sie sich die digitale Welt erschließen können. zg

Info: Die Teilnahme am Gespräch ist über folgenden Link möglich: us02web.zoom.us/j/81691325725

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 14.01.2021