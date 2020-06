Änderung auf dem Kassenbon

Hockenheim.Globus-Kunden erhalten auf ihren Einkauf schon ab Montag, 29. Juni, den reduzierten Mehrwertsteuersatz von 16 beziehungsweise fünf Prozent. Den entsprechenden Rabatt auf alle Preise am Regal und im Faltblatt gibt Globus direkt beim Bezahlvorgang an der Kasse an seine Kunden weiter.

„Wir reichen die Mehrwertsteuersenkung vollständig und über den gesamten Zeitraum der Regierungsentscheidung bis zum 31. Dezember an unsere Kunden weiter. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir die günstigsten Preise für sie anbieten“, sagt Jochen Baab, Sprecher der Geschäftsführung Globus SB-Warenhaus.

Die Preissenkung weist Globus transparent auf dem Kassenbon für jeden individuellen Einkauf aus. Globus hat sich ganz bewusst dafür entschieden, die veränderten Preise nicht am Regal auszuweisen, sondern den geringeren Mehrwertsteuersatz direkt an der Kasse abzuziehen.

„Wir handeln im Sinne unserer Mitarbeiter und der Umwelt wenn wir für die Zeitspanne von sechs Monaten nicht jedes unserer mehr als 100 000 Preisschilder pro Markt händisch austauschen, sondern den Rabatt direkt beim Kassieren abziehen“, erläutert Jochen Baab.

„Denn wir vermeiden damit Papiermüll und zusätzlichen Aufwand für unsere Kolleginnen und Kollegen, die in den vergangenen Monaten bereits ohnehin Unglaubliches geleistet haben.“ zg

