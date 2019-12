Ärzte spenden 750 Euro an schwerkranke Kinder

Statt untereinander zu wichteln, beschenkten die Mitarbeiter der zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis im Med-Center Hockenheim dieses Jahr schwerkranke Kinder. Die Praxisleitung um Andreas Meier, Oliver Linke und Barbara Ullrich hatte zuvor entschieden, aus ökobilanztechnischen Gründen auf analoge Weihnachtskarten für ihre Geschäftspartner zu verzichten.

Die so gesparten Ressourcen wollten die Zahnärzte lieber spenden. Also zogen ihre Mitarbeiter nach und verzichteten auf die kleinen Geschenke, die sie sich sonst traditionell gemacht hatten – und zapften sogar die Kaffeekasse aus Spenden zufriedener Patienten an.

Praxisleitung rundet Summe auf

Von dieser Geste sehr beeindruckt, stockte die Praxisleitung den Betrag auf eine runde Summe auf. So konnte Dr. Barbara Ullrich und Dr. Oliver Linke als Vertreter des gesamten Teams der Zahnarztpraxis im Med-Center Hockenheim persönlich 750 Euro an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen übergeben. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 17.12.2019