Agent mischt Unterricht auf

Ein Schwimmbad in der Schule, Ferien verlängern, im Sommer jeden Tag ein Eis und im Winter Punsch, eine Rutsche zum Pausenhof statt Treppen: Die Schüler der dritten und vierten Klasse der Hartmann-Baumann-Schule hatten spontan zahlreiche Ideen, wie man die Schule verbessern könnte. Sabrina J. Kirschner war sichtlich angetan von den Einfällen und der Kreativität der Kinder. Die Autorin war zu Gast und las aus ihrem Kinderbuch „Die unlangweiligste Schule der Welt“ vor.

Maxe, der Held der Geschichte, geht in die Schnittlich-Schule – und die ist zum Einschlafen. Kein Wunder, dass Maxe selbst für gute Laune sorgen muss. Seine Streiche brachten ihm jedoch schon stattliche 1256 Klassenbucheinträge ein. Eines Tages kommt ein neues Mädchen in die Klasse: Frieda. Sie ist ganz anders: Frieda ist groß, selbstbewusst, hat gute Noten und war an ihrer letzten Schule Klassenbeste. Maxe kann Frieda nicht leiden, denn sie verpetzt ab sofort alle seine Streiche.

Er muss deshalb zum gefürchteten Direktor der Schule, Herrn Schnittlich. Der ist sehr streng und kann Kinder nicht leiden. Rettung naht in Person eines geheimnisvollen Manns, der mit seinem bodenlangen Mantel, seinem Hut und seiner Sonnenbrille an einen Geheimagenten erinnert. Er ist Inspektor der Behörde für Langeweilebekämpfung und sorgt mit seinen Maßnahmen für einige Turbulenzen.

Inspektor verordnet Klassenfahrt

Inspektor Rasputin Rumpus schickt Maxes Klasse auf Klassenfahrt. Maxe kann sein Glück kaum fassen: Endlich mal was los! Doch damit die Kinder mitdürfen, müssen sie zuvor einige Bedingungen erfüllen, und das bedeutet für Maxe, dass er sich mit Frieda zusammenraufen muss.

Für die Kinder wurde der Inspektor richtig greifbar. Sabrina J. Kirschner hatte einen Koffer dabei, in dem sich Gegenstände befanden, die im Buch eine wichtige Rolle spielen. Und so verwandelte sie sich vor den Augen ihrer Zuhörer mit einigen Requisiten nach und nach in den geheimnisvollen Inspektor.

Die Autorin bezog die Schüler immer wieder geschickt in die Lesung ein. Im Anschluss hatten die Kinder Gelegenheit Sabrina J. Kirschner alles zu fragen, was ihnen auf dem Herzen liegt. So erfuhren sie, dass Kirschner drei Monate zum Schreiben des Buchs brauchte. Sie gab den Kindern Tipps, wie man auf Ideen für eine gute Geschichte kommt.

Die Lesung ist Teil der Kooperation der Schule mit der Buchhandlung Gansler und Bestandteil des Konzepts Grundschule Plus. Zum Schluss wurde es noch einmal spannend. Bücher von Sabrina J. Kirschner wurden verlost. Als Erinnerung erhielten alle Kinder Autogrammkarten der Autorin. zg

