AGV vor seiner bisher größten Herausforderung

Hockenheim.Zum ersten Mal seit 2015 gestalten der AGV Belcanto und der Orchesterverein Stadtkapelle wieder gemeinsam das Neujahrskonzert der Stadt Hockenheim. Und wer beim letzten Konzert dabei war, weiß, dass die Zuschauer am Sonntag, 19. Januar, 17 Uhr, in der Stadthalle Großes erwartet, heißt es in einer Pressemitteilung des AGV.

Zunächst wird der AGV Belcanto Hymnen der Musikgeschichte präsentieren. Er hat dabei Rockklassiker von Aerosmith ebenso im Gepäck wie aktuelle Chartshits von Rag‘n‘ Bone Man oder Klassiker von Andrea Bocelli und Céline Dion. Solistisch werden Romina Afflerbach und Anne Geser auftreten. Die Stadtkapelle wird auf Publikumswunsch hin noch einmal „The Ghost Ship“ von José Alberto Pina spielen, mit dem sie bei ihrem Jahreskonzert in der ausverkauften Stadthalle überzeugten.

Gemeinsam führen beide Vereine nach der Pause Rolf Rudins „Requiem, op. 70“ unter der Gesamtleitung von Dominik Koch als Höhepunkt des Abends auf. Eine Totenmesse mag zunächst befremdlich und ungewöhnlich für ein Neujahrskonzert klingen. Der gebürtige Frankfurter Rudin schuf 2005 allerdings ein Werk, das nicht nur Trauer und Zerrissenheit, sondern auch Hoffnung und Kraft ausdrückt. Gewaltige Harmonien bei „Graduale/Tractus“ wechseln sich mit zarten, träumerischen Melodien wie dem „Pie Jesu“ ab. Bereits die ersten Klänge des „Introitus – Requiem aeternam“ werden für kollektive Gänsehaut sorgen. Etliche von Rudins Werken werden mittlerweile auf den Musikbühnen der Welt gespielt und als Pflichtstücke für deutsche und internationale Wettbewerbe nominiert.

Özer Dogan, musikalischer Leiter des AGV Belcanto, spricht von seiner „bisher größten Herausforderung“. Der Chor betritt mit dem klassischen Werk völliges Neuland. Unterstützt wird er dabei von zahlreichen Projektsängern. Die Stadtkapelle hat innerhalb von zwei Monaten zwei große Konzerte, was für den Orchesterverein einen Kraftakt darstellt. Ohne die Professionalität und das Können der Musiker und ihres Dirigenten Dominik Koch wäre dieses Vorhaben nicht durchführbar. zg

