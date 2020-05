Ahnenforschung im Netz

Wo komme ich her? Und mit wem bin ich verwandt? Viele Menschen wollen gerne wissen, wer ihre Vorfahren sind, wo diese eins gelebt und was sie aus ihrem Leben gemacht haben. Rechtzeitig im Jubiläumsjahr 2019 präsentierte der Verein für Heimatgeschichte das Ortsfamilienbuch. Seit 2015 wurden von den Autoren Horst Auer, Franz Bitz, Gerhard Heinrich und Werner Helmus in unzähligen Stunden die Daten der Hockenheimer Familien in einem speziellen Programm (Ahnenpuzzle) bearbeitet und im Computer erfasst. Ohne Vorfahren gäbe es keine Nachkommen.

Die im Ortsfamilienbuch erfassten Daten sind nun auch online im Internet abrufbar. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Erweiterung der gedruckten Buchausgabe. Auf der Innenseite des Buches befinden sich die Exemplar-Nummer und ein individueller Freischaltcode. Mit diesen persönlichen Registrierungsdaten kann sich der Besitzer im Internet einloggen und dort weitere Daten zu den Familien und Personen heraussuchen.

Zusätzlich bietet das Onlineportal – sofern die Quellen vorhanden waren – Herkunftsdaten der Quellen sowie Paten und Zeugen oder weitere Angaben zu Uhrzeiten, Sterbealter, Todesursache oder Krankheiten sowie Auswanderung, Scheidung und Ähnliches, Besonderheiten bei Heirat, Geburt, Taufe, Tod und Begräbnis sowie ausführende Pfarrer und Standesbeamte. Ferner sind Ergänzungen des Buches mit Erstellungs- und Änderungsangaben enthalten. zg

