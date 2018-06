Anzeige

Theresia Kastner und Helga Scholz hatten sich an diesem Nachmittag mit Inge Heuser getroffen. „Wir gehen immer hierher und das gefällt uns sehr gut“, betonte Heuser, „und das bei jedem Wetter.“ Die drei Freundinnen unternehmen viele Ausflüge und unterstützen sich gegenseitig.

Brückenschlag der Generationen

Auf den von Bürgermeister Uwe Grempels zu Beginn angekündigten Sommerausflug freuen sie sich besonders. Mannheim und seine Sehenswürdigkeiten stehen am 12. September auf dem Programm. 100 Senioren können in zwei Bussen mitfahren. Bürgermeister Grempels freute sich, bereits zum dritten Mal den Seniorennachmittag zu eröffnen: „Das ist sehr wichtig für die Menschen und ich finde den Brückenschlag zwischen den Generationen sehr wichtig.“ So genoss er gemeinsam mit den Besuchern die Darbietungen der Kinder, die betonten, dass sie sieben Monate trainiert hatten, bevor sie selbst auf die Bühne gingen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.06.2018