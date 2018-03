Anzeige

Die Theodor-Heuss-Realschule veranstaltet am morgigen Mittwoch von 16.30 bis 19 Uhr mit „THRS-go“ einen Informations- und Aktionsnachmittag für alle Schüler der vierten Grundschulklassen und deren Eltern. Die Schulleitung und das Kollegium sowie Schüler stellen die Realschule vor. Für die Eltern gibt es bei Kurzvorträgen die Möglichkeit, sich über Profilklassen, den Wahlpflichtbereich und weitere Angebote an der Schule zu informieren.

Die Realschule bietet Schulhausführungen an und stellt an Infoständen ihr Angebot vor. Für die Viertklässler gibt es Erkundungsstationen zu den Profilen und zu einzelnen Fächern, an denen viel Praktisches ausprobiert wird. Hierbei werden sie von Schülerpaten betreut. zg