Aktiv werden statt resignieren

Die gedankliche Brücke zu Adolph Kolping wurde dabei auch durch eine Aussage Kolpings geschaffen: „In der Gegenwart muss unser Wirken die Zukunft im Auge haben.“ Und so ging es in dem Eröffnungsgottesdienst um Gegenwart und Zukunft auch im Hinblick auf die Frage: „Heute schon die Welt verändert?“

Der Präses der Hockenheimer Kolpingfamilie, Dekan Jürgen Grabetz, rief in seiner Predigt dazu auf, stets bereit zu sein, die Welt um sich herum ein klein wenig besser zu machen, aktiv zu werden statt zu resignieren.

Als deutliches Beispiel nannte er Adolph Kolping, der nicht nur gespürt und gemerkt habe, was die Menschen seiner Zeit umtreibt, sondern der auch entsprechend gehandelt hat. Mit den von ihm initiierten Vereinen und Einrichtungen habe man vielen Menschen Gemeinschaft und Heimat, Halt und Orientierung geben und für viele Menschen die Welt ein kleines Stück besser machen können.

Dekan Grabetz erwähnte in diesem Zusammenhang auch Mahatma Gandhi, Nelson Mandela und Mutter Teresa mit ihrer Bereitschaft zu vollem Einsatz und ließ auch die Schüler und Jugendlichen in den USA nicht unerwähnt, die derzeit auf die Straßen gehen, um für schärfere Waffengesetze zu demonstrieren. Auch in der Slowakei hätten es in den vergangenen Tagen engagierte junge Menschen durch ihren Protest geschafft, dass korrupte Politiker zurücktreten mussten.

Humorvoll und mit einem gewissen Augenzwinkern hatte man bereits den Gottesdienst mit einem „Interview“ mit Adolph Kolping „persönlich“ begonnen, der zu bedenken gab, dass gerade aus den Erinnerungen in einem Jubiläumsjahr die Kraft für das Jetzt und die Zukunft wachsen könne – aus lebendiger Erinnerung entstehe neues Leben. Gaby Moock und Klaus Mann waren für dieses „zeitlose“ Gespräch zuständig.

Die Schöpfung bewahren

Um die Zukunft – und zwar in ganz natürlicher Form – wird es bei der Kolpingsfamilie auch am morgigen Mittwoch gehen. Anlässlich des Jubiläums spendet die Kolpingfamilie einen Baum für den Gartenschaupark. „Das passt natürlich ideal zu dem Gedanken der „Bewahrung der Schöpfung“, dem Motto unseres gesamten Jubiläumsjahres“, stellt die Vorsitzende der Kolpingfamilie, Stefanie Simons, fest. Am Mittwoch um 15 Uhr wird der Baum, es handelt sich um eine Esskastanie, Baum des Jahres 2018, offiziell auf der Aktionswiese des Gartenschauparks gepflanzt werden.

„Wir wollen damit ein optisch sichtbares und wirklich natürliches Zeichen unserer Verbundenheit zur Natur und zur Schöpfung schaffen“, betont Stefanie Simons, schließlich sei die Kolpingsfamilie schon seit vielen Jahren eng mit dem Gartenschaupark und auch dem Förderverein verbunden, dessen Mitglied sie seit langem ist.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 20.03.2018