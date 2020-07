„Aktive sind gut aufgestellt“

„Sowohl der Jugend- als auch der Aktivenbereich sind sehr wichtige Säulen beim FV 08 Hockenheim“, so erklärt der Vorsitzende Matthias Filbert und widerspricht damit den Aussagen von Walter Lösch in unserer Samstagsausgabe. Bereits in mehreren Artikeln sei sowohl vom Geschäftsführenden Vorstand des FV 08 als auch vom Vorsitzenden Filbert ihr gemeinsames Konzept für den Aktivenbereich vorgestellt worden, heißt es weiter. Der Aktivenbereich solle durch eine stärkere Einbindung der A-Jugendspieler und neuer Talente verjüngt und verstärkt werden, so Filbert.

Seitdem Filbert und Jugendleiter Thorsten Wagner vor fünf Monaten die Aktiven übernommen hätten, sei die Anzahl der aktiven Spieler stark angestiegen und beide Teams hätten sich verjüngt, heißt es in der Pressemitteilung. „Für die neue Saison habe der FV 08 für die Zweite bisher 30 und die Erste 20 Spieler gemeldet. Mit den weiteren 18 Spielern der A-Jugend sei Anfang Juli zusätzlich über die Integration in den Aktivenbereich gesprochen worden: „Acht bis zehn Spieler der A-Jugend sollen in Zukunft regelmäßig eingesetzt werden. Damit stehen zurzeit 68 Spieler für die zwei aktiven Mannschaften zur Verfügung“, schreibt Filbert: „Mehr als doppelt so viele Spieler wie in der Saison 2019/20 unter der Leitung von Daniel Ketzer und Markus Roth im Aktivenbereich spielberechtigt waren.“ Diese Fakten seien im erweiterten Vorstand durch Filbert/Wagner am 1. Juli präsentiert worden, an der Lösch teilgenommen habe.

Die Aussage von Lösch, dass laut Filbert keine erste und zweite Mannschaft notwendig sei und Jugendmannschaften genügen würden, entbehre jeglicher Grundlage. „Der Geschäftsführende Vorstand widerspricht der Aussage von Walter Lösch, dass Filbert jemals so eine Aussage getätigt hat. Zusätzlich wurden klare Ziele mit den heutigen Trainern der Ersten vereinbart, die ihre bisher fehlende Trainerausbildung nachholen werden und für die Zweite konnte der B-Lizenz-Trainer Ever Kassel sowie sein neues Co-Trainerteam gewonnen werden“, so Filbert weiter.

„Eine verklärte Wahrnehmung“

Im Artikel habe Lösch seine Perspektive, dass das Ziel eines Jugendlichen sei, nach der Jugendzeit Spieler der Ersten zu werden und dass er Abwanderungen zum SC Reilingen sehe, geäußert. „Diese Sicht wirkt eher wie eine verklärte Wahrnehmung aus der Vergangenheit und hat wenig mit der aktuellen Realität und den Ansprüchen der heutigen Jugend zu tun“, so Filbert. In der aktuellen Jugendarbeit gehe es stark darum, Kindern und Jugendlichen durch moderne Trainingseinheiten Spaß am Fußball zu bieten.

Besonders durch Ganztagsschulen, E-Sport-Alternativen und die Ansprüche der Leistungsgesellschaft stehe bei vielen Jugendlichen oft viel mehr der Spaß beim Training im Verein im Vordergrund als unbedingt der Schritt in die erste Mannschaft. „Viele Kinder und Jugendliche wollen nicht mehr zusätzlichen Druck durch Leistung im Sport. Nicht die umliegenden Vereine sind heute das Problem, sondern vielmehr, dass Kinder und Jugendliche sich gänzlich vom Sport zurückziehen“, so Filbert. Er habe für dieses Jugendtrainingskonzept den DFB-Ehrenamtspreis verliehen bekommen, weswegen der DFB-Präsident den FV 08 2019 besucht habe, um sich die Umsetzung anzusehen.

Der Geschäftsführende Vorstand biete laut Filbert im neuen Konzept für Erwachsene mehrere Alternativen. Es gebe eine starke Erste in der Kreisliga sowie eine Zweite in der Kreisklasse. Aufgrund des großen Zuspruchs und um junge Erwachsenen im Verein zu halten, könne es in Zukunft eine dritte Mannschaft geben: „Es ist also klar, dass der FV 08 für junge und fitgebliebene Erwachsene eine sehr gute Adresse ist“, so der Vorsitzende. Der Geschäftsführende Vorstand wolle Ruhe in den Verein bringen, müsse aber dem Pressebericht von Lösch inklusive seiner falschen Behauptungen widersprechen: „Lösch scheint Filbert in die Ecke stellen zu wollen, dass er keine Kritik vertrage, da es augenscheinlich schwer ist, dass alte Traditionen und für ihn Altbewährtes sich verändert und durch modernere Konzepte abgelöst werden sollen“, heißt es weiter in der Erklärung des Geschäftsführenden Vorstands.

„Über konstruktive Kritik von Lösch hätte sich der Geschäftsführende Vorstand außerhalb der Zeitung gefreut, aber das habe Lösch schriftlich im Vorfeld der Vorstandsrunde verweigert und nun schädigt er leider den Verein mit einem solch negativen Artikel“, schreibt Filbert dann noch. Man hoffe, „dass Lösch und seine Mitstreiter zur Besinnung kommen und in Zukunft ihrer Friedenspflicht im Vorstand nachkommen. Der FV 08 könne solche Unwahrheiten in der Öffentlichkeit nicht dulden und stelle deshalb die tatsächlichen Zahlen und Fakten zur Verfügung“. zg

