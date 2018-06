Anzeige

Trägheit überwinden und sich aufs Rad schwingen, das haben sich die Grünen für ihre Fraktionssitzung vorgenommen, um damit einen Beitrag zur Unterstützung der Aktion „Stadtradeln“ zu leisten. Am Montag, 25. Juni, um 18 Uhr, lädt die Fraktion Bürger zu einer „etwas anderen“ Fraktionssitzung ein. Treffpunkt ist die „VRN-Nextbike“-Station am Bahnhof. Die Tour führt über die Lußheimer Straße zum 2.+3. Gewann Biblis, über Südring, Obere Hauptstraße, Reilinger Straße zum Hubäckerring bis hin zur Waldstraße.

Vor Ort sollen der vorhabenbezogene Bebauungsplan in der Karlsruher Straße, die Planungen für die Standorte neuer Kindergärten, die Umgestaltung des Knotenpunktes Südring/Ringstraße, Reilinger Straße und der Wohnungsbaustandort Hubäckerring vorgestellt und gemeinsam mit Bürgern einer Beurteilung unterzogen werden.

Austausch bei Einkehr

Am Wege liegende Themen wie familien- und altersgerechte Stadt, Erhaltung des Stadtwalds, Verkehrskonzept, Flächenverbrauch und Überquerungsmöglichkeiten entlang des Wohngebiets Süd und der Waldstraße werden besprochen. Bei der Einkehr in einer der Gaststätten der Sportvereine besteht die Möglichkeit zum Austausch. Weitere Infos per E-Mail an Ahaerdle@t-online.de. ah