Einen positiven Kassenbericht las Gudrun Kief vor. Die Kassenprüferinnen bestätigten eine einwandfreie Kassenprüfung, so dass die Entlastung erfolgen konnte.

Birgit Rinklef informierte die Mitglieder über die Arbeit im Landfrauenverband Baden-Württemberg. Der Verband gilt als größte Frauenorganisation mit über 55 000 Mitgliedern alleine in Baden-Württemberg. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, mit entsprechenden Bildungsangeboten sowie Qualifizierungsmaßnahmen die Landfrauen weiterzubilden. Das neu geschaffene EU-Projekt „Netzwerk Einkommen schaffende Dienstleistungen“ wird vom Landfrauenverband unterstützt, so die Information. Ebenso engagiert er sich in vielen Politikbereichen und setzt wichtige Akzente für Frauen im ländlichen Raum.

Gudrun Kief trug eine Geschichte in Pfälzer Mundart vor. Für die Vereinstreue bedankte sich die Vorsitzende, gleichzeitig könne man sich auch über sechs neue Mitglieder freuen. Sie betonte, dass im Verein alle Frauen willkommen sind, egal welcher Religion, Partei oder Beruf.

Vorstand bestätigt

Bei den anschließenden Wahlen stellte sich der bisherige Vorstand zur Wiederwahl und wurde einstimmig bestätigt.

Zum Schluss machte Traudel Dehoust auf die kommenden Aktivitäten aufmerksam. Am „Markt der Zünfte“ beteiligen sich die Landfrauen wieder mit allerlei Erdbeerspezialitäten, wobei wiederum die tatkräftige Hilfe der Mitglieder gefragt ist. Der Ausflug am Donnerstag, 21. Juni, führt nach Pforzheim in den Gasometer zu „Rom 312 – weltgrößtes 360-Grad-Panorama“. Beim Abschied wurde das Landfrauenlied gesungen und jeder durfte ein Blumenstöckchen mit nach Hause nehmen. zg

