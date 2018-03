Anzeige

Mit einem poetischen Figuren-Theaterstück für Kinder ab vier Jahren gastiert das Blinklichtertheater am Samstag, 24. März, 15 Uhr, im Pumpwerk. „Alberta geht die Liebe suchen“ heißt das Stück nach einem Bilderbuch von Isabel Abedi. Was ist Frühling?“, fragt das Mäusemädchen Alberta. „Frühling ist, wenn alles erwacht“, sagt Mama Feldmaus: „die Mäuse, die Bienen, die Blumen und die Liebe! Was ist die Liebe?“, will Alberta wissen. Und da die Liebe etwas Besonderes ist, macht sie sich auf den Weg. sie zu suchen – und findet den allergrößten Schatz . . .

Das Kindertheater behandelt ein großes Thema: Wenn wir in der Liebe leben, gestalten wir eine lebenswertere Welt, und die Liebe ist die Quelle zum glücklichen und positiven Menschsein. Doch was ist das eigentlich: die Liebe? Wo begegnet sie uns? Wie schenke ich Liebe weiter? Dem Mäusemädchen Alberta begegnen auf der abenteuerlichen Reise in der Geschichte die unterschiedlichsten Facetten der Liebe.

Karten für 5 Euro gibt es in der Stadthalle (Telefon 06205/2 11 90), im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen sowie unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25. pw