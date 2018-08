Anzeige

Der Jugendaustausch ist ein wichtiger Bestandteil von Städtepartnerschaften. Er ermöglicht, dass die Partnerschaften auch in Zukunft durch nachfolgende Generationen mit Leben erfüllt werden. Deshalb absolvieren im Sommer häufig Jugendliche aus der französischen Partnerstadt Commercy ein Praktikum bei der Stadtverwaltung Hockenheim. Damit verbessern sie nach Angaben der Verwaltung ihre deutschen Sprachkenntnisse.

Diese Gelegenheit nutzt bis zum heutigen Freitag auch die Schülerin Alice Ferino aus Pagny-sur-Meuse in der Nähe von Commercy in Lothringen. Sie war Ende 2016 bereits aufgrund eines Schüleraustauschs in Hockenheim. Nun unterstützt die 17-Jährige bei einem Praktikum die städtische Einrichtung Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk, teilt die Verwaltung mit.

In der ersten Woche erwarteten Alice Ferino im Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk ganz unterschiedliche Aufgaben. Dort half sie bei der Betreuung der Kinder anlässlich des Ferienprogrammes mit. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Unterstützung des Spielmobils vor der Stadtbibliothek (Zehntscheune). Auch Ausflüge in den Zoo nach Landau und in das Museum in Speyer standen auf dem Programm. In dieser Woche unterstützt die Schülerin das Basteln mit den Kindern im Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk sowie den Einsatz des Spielmobils im Gartenschaupark.