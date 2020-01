Alkoholverbot rings um die Zehntscheune

Freude und Heiterkeit beherrschen auch am Samstag, 22. Februar, wieder das Narrenvolk in Hockenheim. Besucher aus der ganzen Region kommen hierfür in die Rennstadt, um dem großen Straßenumzug mit über 72 Wagen zuzuschauen. Damit ein solch großes Unterfangen auch reibungslos gelingt, ist eine sorgfältige Planung vorab nötig. Und dass diese gut funktioniert, zeigte der Verlauf im vergangenen

...