Alle 16 Teams haben Begleitprüfung bestanden

Hockenheim.Das Agility-Hundesport-Zentrum (AHSZ) hat seine vom April verschobene Begleithundeprüfung nachgeholt – und das mit vollem Erfolg. Alle 16 gestarteten Teams haben die Prüfung mit Bravour bestanden. Der Richter Oliver Gustke sprach ein großes Lob an die Teilnehmer und ebenfalls an die Organisatoren aus, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Wegen der warmen Temperaturen trafen sich die Teilnehmer bereits am Vormittag um 7 Uhr. Die Nervosität war allen anzumerken, denn in diesem Jahr ist vieles andersals in den Jahren zuvor. Richter Oliver Gustke, den viele der Agilitysportler von Turnieren bereits kennen, verstand es, den Teilnehmern die Nervosität zu nehmen.

Teil eins der Prüfung war die Theorie mit Fragen rund um den Hund. Viele der Hundeführer hatten diese Prüfung schon früher abgelegt. Ohne Probleme haben Lisa Jung, Serjoscha Zimmermann, Kristin Möller und Silke Eissler bestanden.

Einwandfreie Vorstellung

Anschließend liefen die Teams den Unterordnungsteil, der nach einem festgelegten Schema zu bewältigen war. Gefordert wurde Fußgehen mit und ohne Leine, Durchgehen einer Menschengruppe, Sitzübung und Ablegen in Verbindung mit Herankommen. Eingefügt wurden Wendungen, Tempowechsel und Anhalten. Hier haben alle 16 Hundeführer mit ihren Hunden eine einwandfreie Vorstellung abgeliefert und somit diesen Teil souverän gemeistert. Diese Leistungen wurden durch die Zuschauer mit viel Beifall belohnt. Der Straßenteil als dritter Abschnitt fand ganz nach den Hygienerichtlinien des Deutschen Hundesport-Verbands (dhv) vor dem Vereinsgelände statt. Hier wurde das sichere und freundliche Verhalten des Hundes gegenüber anderen Hunden und Verkehrsteilnehmern (Radfahrer, Spaziergänger, Jogger) überprüft. Zum Einsatz kamen klappernde Stangen in einer Schubkarre, Jogger und zufällig vorbeifahrende Fahrradfahrer und Autos. Alle Hunde waren gut sozialisiert, absolut unkompliziert und haben somit auch diesen Teil bestanden.

Zum Abschluss bedankte sich Thomas Roesner bei dem Richter Oliver Gustke für sein objektives Richten. Und zum Schluss sagten die gesamten Kursteilnehmer ein großes Danke an Thomas Roesner für die gute monatelange Prüfungsvorbereitung und die perfekte Organisation der Begleithundeprüfung, wie es abschließend heißt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 07.08.2020