„Alle brauchen Planungssicherheit“

Jorn Teske (kleines Bild) tritt ab September die Nachfolge von Georg Seiler als Geschäftsführer der „Hockenheimring GmbH“ an. Er ist aber nicht alleine an der Front: Gemeinsam mit Jochen Nerpel wird er eine Doppelspitze bilden. Im Interview verrät der 51-Jährige, wie die Chancen stehen, die Formel 1 in der Kurpfalz zu behalten und, wie sich sein Aufgabenbereich in Zukunft verändern

...