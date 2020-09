Alle hoffen aufs Jahreskonzert

Hockenheim.Unter außergewöhnlichen Bedingungen hat sich der Orchesterverein Stadtkapelle zu seiner Hauptversammlung getroffen. Nachdem diese im März Corona-bedingt hatte ausfallen müssen, wurde sie unter der Regie der Vorsitzenden Gabriele Christ als Open-Air-Treffen vor der Waldfesthalle nachgeholt.

Den Bericht des Hauptorchesters trug Gabriele Christ vor. Das vergangene Jahr war geprägt vom 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr, viele Festlichkeiten dazu wurden musikalisch umrahmt. Für das Hauptorchester war das Konzert „Symphonic Rock on Fire“ ein Höhepunkt. Vor fast 3000 Zuhörern wurde auf dem Marktplatz ein musikalisches Feuerwerk gezündet. Ein großes Ereignis war das Jahreskonzert vor ausverkaufter Stadthalle. Für das Jugendorchester berichtete Jugendleiterin Julia Martens von tollen Auftritten und viele Freizeitaktivitäten im Vorjahr.

Mit großer Spannung erwarteten die Musiker den Bericht des Dirigenten Dominik Koch. Trotz seiner beruflichen Veränderung - seit Oktober 2019 ist er musikalischer Leiter des Heeresmusikkorps Ulm - fanden die geplanten Proben statt. Koch ist weiter sehr mit der musikalischen Entwicklung der Stadtkapelle zufrieden und freut sich auf die weitere musikalische Zusammenarbeit.

Finanzielles Polster schrumpft

Einen positiven Kassenbericht trug Sandra Bierlein vor. Zum Glück war in der Vergangenheit ein kleines finanzielles Polster aufgebaut worden, das dieses Jahr durch fehlende Einnahmen sehr schrumpft. Die beiden Kassenprüfer Tobias Haak und Ulrich Truppel lobten die hervorragende Kassenführung.

Die Ehrungen für fleißigen Probenbesuch wurden von Ellen Meynerts vorgenommen. Weniger als fünf Fehlproben hatten Manuela Koch, Birgit Haak, Gabriele Christ, Ulrich Truppel, Julia Martens, Martin Jacob, Sebastian Nagel, Volker Oberst, Marcus Wichtner und Sebastian Rein. Durch so viel Fleiß kann eine gute Probenarbeit gewährleistet werden. Zur Verabschiedung der neuen Satzung gab es eine rege Diskussion, bis auch die letzte Formulierung stimmig war.

Unterm Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ war besonders für die Musiker wichtig, wie es musikalisch in der Corona-Zeit weitergeht. Nachdem die Proben bislang in der Waldfesthalle stattfanden, darf das Orchester ab Ende September teilweise in der Stadthalle proben. Alle hoffen, das Jahreskonzert im November veranstalten zu können, wenn auch in einer anderen Form. Nachdem das Konzert im Juli auf dem Zehntscheunenplatz so erfolgreich war, ist ein Frühschoppenkonzert am Sonntag, 27. September, um 11 Uhr in der Lamellenhalle geplant.

Hier wird die „Hockenheimer Blasmusik“ eine Egerländerbesetzung der Stadtkapelle unter der Leitung des Dirigenten Dominik Koch, bei einem kleinen Imbiss für die Zuhörer zünftig aufspielen. Einlass ist nur möglich nach vorheriger Anmeldung unter vorstand@stadtkapelle-hockenheim.de oder der Telefonnummer 06205/10 46 01 (bitte auf Anrufbeantworter sprechen). gc/zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 17.09.2020