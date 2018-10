Alle Künstler wollen wieder dabei sein

Wer bei hochsommerlichen Temperaturen gequält aufstöhnt, wenn er die ersten Lebkuchen im Supermarkt erblickt, sollte sich in die Lage von Josef Zahs versetzen. Für den Musiker ist praktisch das ganze Jahr über Weihnachten. Denn als Initiator und Organisator des Benefiz-events „Hockenheim Stars Singing Christmas“, das am Sonntag, 9. Dezember, mit zwei Aufführungen in seine zweite Auflage geht,

...