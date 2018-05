Anzeige

Hockenheim.In der neunten und letzten Verbandsrunde gab es für die Teams der Schachvereinigung 1930 drei Siege und eine Niederlage. Dabei wurden alle vor der Saison gestellten Ziele erreicht: die Klassenerhalte der drei Aufsteiger Hockenheim II in der badischen Oberliga, Hockenheim III in der Landesliga und Hockenheim IV in der Bereichsklasse ebenso wie der Aufstieg von Hockenheim V aus der Kreisklasse B in die Kreisklasse A.

In der Landesliga Nord 1 empfing Hockenheim III den SK Ladenburg II. Die Gäste waren nur mit sechs Spielern angetreten, somit lag Hockenheim durch die kampflosen Siege von Oliver Weiß und Manfred Werk gleich mit 2:0 vorn. Alle sechs Partien von Ben-Ali Heidarnezhad, Kaan Firat, Thomas Löchel, Prof. Dr. Bernd Straub, Dr. Mathias Krause und Dieter Auer endeten remis. Mit diesem 5:3-Sieg wurde in der Abschlusstabelle ein hervorragender dritter Platz mit 11:7 Mannschaftspunkten erreicht.

Alle Spiele von der Bereichsklasse bis zur Kreisklasse C wurden als zentrale Schlussrunde in der Rheinfranken-Halle in Altlußheim ausgetragen (wir berichten auf Seite 19). Hockenheim IV verlor in der Bereichsliga Nord 1 gegen den Tabellenführer SK Chaos Mannheim mit 2:6. Die Punkte holten mit je einem Remis Jürgen May, Michael Fricke, Gerold Rocholz und Christian Würfel. Der Klassenerhalt stand schon vor der Schlussrunde fest. Am Ende ist Platz sieben mit 8:10 Mannschaftspunkten heraus gekommen.