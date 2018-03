Alle Teams erzielen Erfolge am Brett

Anzeige

Heute beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune, die Erwachsenen tragen hier um 19.45 Uhr die fünfte Runde der Stadtmeisterschaft aus. Am Sonntag tritt Hockenheim II um 11 Uhr in der badischen Oberliga beim Tabellenführer Schachfreunde Anderssen Bad Mergentheim an. Zuschauer und Gastspieler sind willkommen. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 16.03.2018