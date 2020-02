Fasnachtssamstag ist für viele seit jetzt über fünf Dutzend Jahren ein echt Hoggemer Treffpunkt. Eben weil dieser Zug echt ist, herzlich. Entstanden ist er aus dem Gedanken der Gemeinschaft. Der damals neu gewählte Bürgermeister Kurt Buchter wollte die Hockenheimer Vereine, die Nachbarschaft, die Region – kurzum: die Menschen zusammenbringen, damit sie fröhlich und ausgelassen feiern. Das signalisierte auch das Motto des ersten Umzugs: „Alle unter einem Hut.“ Ein Gedanke, der heute noch so aktuell ist wie vor sechs Jahrzehnten.

Positiv kommt hinzu: Unsere kurpfälzische Region wird mitunter auch als „Schmelztiegel“ der rheinischen und alemannischen Fasnachtstraditionen gesehen. Hier hören wir ebenso gerne rheinische Fanfarenzüge wie alemannische Guggemusik, wir feiern Saalfasnacht und Straßenkarneval, wir haben Narrenkappenträger und urige Fasnachtshexen.

Was will man mehr? Höchstens ein bisschen Sonnenschein, freundliches Wetter, das ja alle Akteure und die ihnen Zujubelnden verdient haben. Beim Zug dabei zu sein, bringt Frohsinn, gute Laune und das wohltuende Gefühl der Gemeinschaft. Das ist in den über 60 Jahren gleich geblieben. Und so können die fasnachtserfahrenen „Oldtimer“ zu Recht sagen: „Es iss genauso wie früher, bloß ä bissl annerscht, awwer schää . . .“ Dann sind wieder „Alle unter einem Hut.“

