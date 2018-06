Alle wollen Dieb im Schrebergarten fangen

Anzeige

Der Rotary Club Hockenheim kaufte in diesem Jahr über 200 Bücher, die in neun Klassen an fünf Schulen ausgegeben wurden. An dem Projekt „Lesen lernen, Leben lernen“ beteiligten sich die Hartmann-Baumann-Schule, die Pestalozzi Schule sowie die Gustav-Lesemann Schule aus Hockenheim. Aus Altlußheim waren es die Albert-Schweizer Schule sowie die Friedrich-von-Schiller-Schule in Reilingen.

Die betreuenden Lehrer betonen, dass diese Bücher oft die ersten Bücher sind, die den Schülern geschenkt wurden und dass viele von ihnen nun stolz sind, ein eigenes Buch zu besitzen, das spannend ist und in dem sie gerne lesen. zg/wd

