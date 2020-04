Alles läuft viel individueller

Hockenheim.Die Stadtverwaltung hat seit dem 16. März eine Notfallbetreuung für Kinder eingerichtet. Diese Betreuung ist ein Angebot für Eltern, die in systemrelevanten Berufen tätig sind und deren Arbeit momentan ein wichtiger Bestandteil zur Versorgung der Gesellschaft ist. Die drei städtischen Kindergärten bieten eine solche Notbetreuung an, darunter der Park-Kindergarten.

„Die Situation ist eine grundlegend andere“, berichtet Kindergartenleiterin Beate Schanz. „Das fängt bei der Übergabe der Kinder an, denn aufgrund der Schließung des Gartenschauparks holen wir die Kinder vom Tor des Parks.“ Dies gibt den Erziehern jedoch die Möglichkeit, unter Einhaltung der Hygienevorschriften individuelle Gespräche mit den Eltern zu führen. „Die Gespräche sind viel intensiver, da wir bei beim Holen und Bringen der Kinder mehr Zeit haben, mit den Eltern in Kontakt zu treten, als es bei dem normalen Tagesablauf der Fall ist“, berichtet Beate Schanz weiter.

Momentan befinden sich zwei bis vier Kinder in der Notbetreuung des Park-Kindergartens. Dies lässt eine intensivere Betreuung der Kinder zu, als es im normalen Zustand der Fall ist. „Wir können derzeit den Kindern natürlich viel mehr Aufmerksamkeit schenken und auch individuell auf ihr Wünsche eingehen. Das freut die Kinder und wir versuchen, ihnen in dieser Zeit so viel Normalität mitzugeben wie es uns möglich ist“, erzählt die Einrichtungsleiterin.

Da im Park-Kindergarten selbst gekocht wird, dürfen die Kinder auch ihre Essenswünsche äußern. So wurde der Wunsch nach einer Osterparty mit selbst gebackenem Apfelkuchen und Ostereierfärben erfüllt. Diese intensivere Betreuung nutzt das Team des Park-Kindergartens, um die Räumlichkeiten gemeinsam schöner zu machen. So wurden einige Wände mit einem selbst gemalten Wald und Märchenfiguren versehen. Die Kinder helfen sich hierbei altersübergreifend, spielen, basteln und singen gemeinsam – Krippenkinder lernen von den Großen.

Das Notbetreuungsteam freut sich schon auf die Zeit, wenn die neuen Kunstwerke von allen anderen Kindern, die momentan zu Hause betreut werden, bewundert werden können. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 15.04.2020