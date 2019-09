Turbulente Ereignisse sind sicher, wenn der kleine Rabe Socke mit der rot-weiß geringelten Socke am linken Fuß auf der Bühne erscheint. Ein Liveerlebnis für Kinder ab drei Jahren, das am Freitag, 20. September, um 16 Uhr, in der Stadthalle zu sehen ist. Das Stück dauert etwa 45 Minuten. Karten gibt es nur an der Tageskasse 30 Minuten vor Beginn. Der Eintritt kostet sieben Euro.

Das Theater vom Rabenberg zeigt ein kindergerechtes Stück zum Thema Freundschaft, Fairness und Hilfsbereitschaft. Denn der kleine Rabe Socke und seine Freunde nehmen am großen Alles-saust-um-die-Wette-Rennen teil. Laufen, fliegen, fahren, alles ist erlaubt – nur schummeln ist verboten. Aber mit Verboten nimmt es der kleine Rabe Socke nicht so genau. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 17.09.2019