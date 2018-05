Anzeige

Der Gartenmarkt der besonderen Art, „Petite Fleur“, bietet am 12. und 13. Mai im Gartenschaupark nahezu alles, was das Leben in der warmen Jahreszeit im Garten genussvoll macht. Dort können sich die Besucher Anregungen für den eigenen Garten oder Balkon holen. Außerdem besteht die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel mit vielen attraktiven Preisen teilzunehmen. Die Eröffnung der „Petite Fleur“ findet wegen des vollen Terminkalenders von OB Dieter Gummer am Samstag, 12. Mai, um 14 Uhr, statt.

Die rund 90 Aussteller präsentieren eine große Pflanzenvielfalt wie Stauden, Rosen, Kräuter, Raritäten, Sommerflor sowie hochwertige Möbel und Accessoires. Der Kunstverein Hockenheim veranstaltet einen Workshop unter dem Motto „Kreislauf der Natur mit den Elementen Feuer, Erde, Licht und Wasser“. Kinder dürfen mit Pinsel und Stift ihre Idee aufs Papier bringen. Malspaß und Naturerleben stehen im Vordergrund gegen einen Kostenbeitrag von 2 Euro. Außerdem bietet „Petite Fleur“ ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit viel Musik. Die Gruppe „Banjo Beat“ am Samstag und „Two for Music“ am Sonntag unterhalten die Besucher mit einem breiten Spektrum von klassischem Swing über internationale Popmusik bis deutschen Schlager.

Diesmal haben die Besucher die Möglichkeit, den Gartenschaupark um eine Attraktion zu bereichern. Sie können eine Blüte auf ein bereitgestelltes Auto malen und daraus ein Kunstwerk schaffen, das bis zum Ende dieses Jahres den Park ziert.