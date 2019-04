Alles, was das Zuhause schöner macht

Oft sind es die kleinen Dinge im Leben, die aus etwas Gutem etwas Besonderes machen. Dies gilt vornehmlich für jenen Bereich, in dem die Menschen nicht nur einen Großteil ihrer Zeit verbringen, sondern den sie nach eigenem Gusto gestalten: die eigenen vier Wände. Ein Bereich, dem sich das „Herzstück“ in der Schwetzinger Straße nicht gänzlich, aber überwiegend verschrieben hat.

Denn Wohnaccessoires stehen hier eindeutig im Mittelpunkt. Der kleinere, aber nicht unbedeutendere Aspekt widmet sich dem Bereich der Ergänzung, doch geht es beim offerierten exquisiten Schmuck nicht um Räume, sondern um Menschen.

Wohnaccessoires finden sich im „Herzstück“ in Hülle und Fülle. „Zusätzlich“ ist der Begriff, der dem Wort Accessoires innewohnt und damit kommt zum Ausdruck, dass es sich nicht um die Hauptsache handelt, sondern um ein Beiwerk. Doch kein beliebiges, sondern um eines, das von seiner Art her geschaffen ist, einen Gegenstand abzurunden, seinen Charakter zu betonen, hervorzuheben. Kurzum, es sind im Wohnbereich die kleinen i-Tüpfelchen, die aus einem Zimmer einen Wohnbereich machen.

Formschöne Tassen, ansprechend gestaltetes Geschirr, Gläser, Kerzenständer und vieles mehr gibt es in dem Geschäft von Natalia Aiello in Hülle und Fülle, alle an dem Ziel ausgerichtet, Akzente zu setzen, das Leben ein Stück weit schöner zu machen. Herzstücke eben.

Neben den Accessoires warten herrlich duftende handgefertigte Seifen aus Holland, Lakritzspezialitäten, Schmuck, Geschirr und Deko aus Dänemark und farbenfrohe Karten auf die Besucher. Ein Schwerpunkt bei den ausgesuchten Produkten liegt auf Skandinavien, viele Sache stammen aus Holland oder Dänemark - ihnen allen ist ein eigener Reiz zu eigen.

Stöbern und entdecken

Doch in seinem eigentlichen Kern ist das „Herzstück“ eine Fundgrube, in der sich nach – wie der Name schon sagt, Herzenslust stöbern lässt. Und fündig wird man in dem großen Angebot auf jeden Fall, man muss es einfach gesehen haben. Und für den Fall, dass die eigene Fantasie nicht ausreicht, steht Natalia Aiello bereit, die mit ihrer freundlichen Art für fast jeden Wunsch das passende Gegenstück findet. Geöffnet hat das „Herzstück“ in der Schwetzinger Straße 10 montags, dienstags, donnerstags und freitags täglich von 9.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 9.30 bis 13 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. aw

Info: Infos unter www.herzstueck-hockenheim.de

