Seit einigen Tagen schmücken immer mehr Regenbogenbilder die Fenster von Wohnungen, Häusern und sogar ganzen Wohnblocks. Diese Aktion hat vor einigen Wochen ihren Ursprung in Italien gefunden. Mit dem Satz „Andrà tutto bene“ – also: „Alles wird gut“ – möchte man in dieser schweren Zeit Mut machen, Zuversicht und Hoffnung schenken.

Der Regenbogen soll zeigen, dass es allen Bewohnern gut geht. Wer dann bei schönem Wetter einen Spaziergang unternimmt, kann die bunten Bilder an den Fenstern zählen und die Kinder sehen, dass auch andere Mädchen und Jungen zuhause bleiben und kreativ tätig sind.

Unsere Redaktion hat in der Donnerstagsausgabe um die Zusendung von Fotos gebeten, die Regenbogenbilder an den Fenstern zeigen. Per E-Mail gingen innerhalb kürzester Zeit so viele Zuschriften ein, dass nicht alle auf diese Seite passen. Deshalb haben wir uns entschieden, eine Fotostrecke im Internet zu stellen. sake

