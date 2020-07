Allgäu und Bodensee locken Touristen magisch an

Hockenheim.Die Sommerferien in Baden-Württemberg stehen vor der Tür. Viele Familien zieht es in die Ferne, weg vom Alltag, was anderes sehen und einfach mal entspannen. Was in anderen Jahren problemlos möglich war, ist es im Jahr 2020 nicht. Die Corona-Pandemie sorgt für eine Ausnahmesituation - weltweit. Doch die ersten Länder haben ihre Grenzen seit einigen Wochen wieder offen, lassen auch Urlauber ins

...