Anzeige

Die Arbeiten in mehreren Schichten, also im 24-Stunden-Rhythmus, sprechen die Christdemokraten ebenso an, wie Ersatzverkehre über den Rhein durch Autofähren. Beides hatte das Regierungspräsidium auf Anfrage unserer Zeitung als nicht praktikabel bezeichnet (Ausgabe vom 6. Februar). Sie regen an zu prüfen, ob auf die teilweise zeitgleiche Sanierung der Brücken in Speyer und Wörth nicht verzichtet werden könne.

„Schnellstmöglich“ sollen Vertreter der besonders betroffenen Kommunen das Vorgehen gegenüber dem Regierungspräsidium Karlsruhe abstimmen und so gemeinsam mit einer starken Stimme agieren, fordert die SPD Altlußheim. Die Städte und Gemeinden sollten sich eng abstimmen und gemeinsam agieren, um für ihre Bürger das Bestmögliche zu erreichen, heißt es im Antrag. Ziel sei es, die „Belastungen möglichst erträglich zu halten“.

Rettungsdienste passieren lassen

Der Neulußheimer Bürger Sascha Jakobi hat mehrere Petitionen an den Landtag von Baden-Württemberg gerichtet. Zum einen geht es ihm um die notärztliche Versorgung. „Falls die Querung der Rettungsdienste insbesondere aus Speyer in die Gemeinden Altlußheim, Neulußheim oder auch Oberhausen-Rheinhausen nicht mehr über die Salierbrücke möglich ist, verlängert sich die Einsatzzeit von Speyer extrem“, heißt es in seinem Schreiben. Daher sollten die Rettungskräfte die Brücke während des Baustellenbetriebes noch benutzen können. Es könne keine Lösung sein, dass die GRN-Klinik Schwetzingen die Versorgung der Patienten mitübernehmen solle.

Sei eine Sperrung nicht zu umgehen, fordert Jakobi einen Bereitschaftsdienst mit ein bis zwei Rettungswagen im betroffenen Gebiet.

In einer weiteren Petition verlangt Jakobi, dass auch nachts sowie am Wochenende an der Brücke gearbeitet werden müsse. Es dürfe nicht nur an die Kosten für den Baulastträger gedacht werden. „Die volkswirtschaftlichen Stauschäden/Staukosten werden schlussendlich auch von den Bürgern getragen in Form von Zeitverlusten, Sach- und Personenschäden durch Unfälle und gefahrenen Umwegen und höheren Umweltbelastungen“, lautet sein Argument.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 20.02.2018