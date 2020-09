Als das Konto die Lohntüte ablöste

Ob unsere Urgroßeltern wirklich Sparstrümpfe hatten, in denen sie ihr Geld in Sicherheit wussten? Oder zumindest glaubten? So genau wissen wir das nicht. Verbrieft ist aber beispielsweise, dass der Hockenheimer Gemeinderat in einer Sitzung im November 1874 die Errichtung einer Gemeindesparkasse beschlossen hatte. Und bereits am 1. Januar 1875 wurden die Geschäfte aufgenommen, nachdem man recht

...