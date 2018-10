Als einer der jüngsten Vereine von stattlicher Größe

Aktuelles aus dem Immobilienbereich, Vereinsaktivitäten und zwei Auszeichnungen des Landesverbands standen im Mittelpunkt des ersten Teils der Jahreshauptversammlung von Haus & Grund Region Schwetzingen-Hockenheim in der Stadthalle.

Vorsitzender Rudolf Berger ging in seinem Bericht auf die Neuerungen der „Mietpreisbremse“ ein, von der im Vereinsbereich nur die Gemeinde Brühl betroffen sei. Mit der seit Mai 2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung, die auch Vermieter betreffe, werde sich der Verein schon in der kommenden Informationsveranstaltung am 28.Oktober befassen.

Die Mitgliederentwicklung bleibe konstant, der Verein verzeichne in diesem Jahr schon über 90 Neueintritte. Stolz sei man auf zwei Auszeichnungen des Landesverbands, wo man unter 48 Vereinen für die herausragende Mitgliederentwicklung zweimal den zweiten Platz als „Verein des Jahres“ verliehen bekam.

„Mietpreis-Check“ begehrt

Eine lebhafte Nachfrage hat der auf der Internetseite für jedermann abzurufende „Mietpreis-Check“. Er bietet allen interessierten Vermietern die Möglichkeit, sich über ihre aktuelle Miete zu informieren. Gleiches gilt für den „Vermieter-Service“, einer Unterstützung bei der Mietersuche von der ersten Minute an.

Große Resonanz hatte wieder der Vereinsausflug, der ins historische Erbach und nach Michelstadt führte. Der zweite Vorsitzende Wolfgang Reineke warf einen Blick zurück auf die vielen und gut besuchten Veranstaltungen in der Region.

Einen ausgeglichenen Etat präsentierte Kassierer Paul Abb, und die Kassenprüfer Ilse Dietz und Günter Sporys bescheinigten eine einwandfreie Kassen- und Buchführung, sodass Kassierer und Vorstand einstimmig entlastet wurden.

„30 Jahre Haus & Grund in der Region“ – im zweiten Teil der Veranstaltung warf Vorsitzender Rudolf Berger in einer Powerpoint-Präsentation mit vielen Bildern einen Blick zurück in die lebhafte Vereinsgeschichte.

Gründung mit Stolpersteinen

Schon die Vereinsgründung im Jahr 1988 barg unerwartete Stolpersteine, resultierend aus dem Umstand, dass es sich bei der Region Schwetzingen Hockenheim aus Sicht der Haus & Grund Organisation damals noch um einen „weißen Fleck“ auf der Landkarte handelte, der zuerst von Hockenheim, dann von Schwetzingen besetzt wurde.

Obwohl Hockenheim 1993 vom Landesverband den Zuschlag zur Verbandszugehörigkeit erhielt, konnte niemand ahnen, dass das Thema 20 Jahre nach Gründung erneut hochaktuell wurde, als der Schwetzinger Haus & Grund-Verein sich aus namensrechtlichen Gründen infolge höchstrichterlicher Rechtsprechung auflöste und mit der Überführung seiner Mitglieder in die Großstadt Mannheim für erhebliche Verwirrung sorgte.

Doch damit war auch der Weg frei für eine eigenständige Entwicklung in der Region. Letztere wird nach den Statuten des Haus & Grund Landesverbands durch den Amtsgerichtsbezirk Schwetzingen bestimmt, der außer den beiden großen Kreisstädten Hockenheim und Schwetzingen die Gemeinden Brühl, Plankstadt, Ketsch, Oftersheim, Altlußheim, Neulußheim und Reilingen umfasst.

Neu firmiert rasch gewachsen

Unter einem neuen Namen präsentierte man sich den dortigen Hauseigentümern und Vermietern regelmäßig in Form von Veranstaltungen und Presseveröffentlichungen – mit durchschlagendem Erfolg. Denn der Mitgliederbestand des Vereins verdoppelte sich in den letzten zehn Jahren. Obwohl man mit zu den jüngsten Vereinen im Verband zählt, befindet man sich mit heute knapp 1400 Mitgliedern schon auf dem 16. Platz unter den 48 Vereinen.

Langjährige Mitglieder wurden geehrt. Fünf der sieben Gründungsmitglieder waren anwesend, und mit Hildegard und Peter Linke, Peter und Ilse Dietz sowie Phyllis Pister wurden drei Mitglieder, deren Vereinszugehörigkeit schon vor 30 Jahren begründet wurde, mit Urkunden ausgezeichnet. Rolf Reble wurde für 20-jährige Mitgliedschaft geehrt. zg

