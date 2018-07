Anzeige

Zum Auftakt des 12. Baden-Württembergischen Landesfeuerwehrtages in Heidelberg macht sich am Sonntagmorgen ein Fahrzeugkonvoi mit ausgewählten historischen Löschfahrzeugen und Drehleitern aus den 1920er und 1930er Jahren unter dem Motto „Nostalgie in Rot“ auf zu einer einwöchigen Rundfahrt. Nach dem Start um 11 Uhr in Heidelberg geht es über Heidelberg Kirchheim, Pfaffengrund, Eppelheim und Plankstadt nach Schwetzingen (Schlossplatz, mit Aufenthalt).

Danach geht es über Ketsch nach Hockenheim. Das historische Löschfahrzeug (LF15) der Feuerwehr Hockenheim wird die „Nostalgie in Rot“ zum Messplatz an der evangelischen Kirche begleiten.

Dort wird die Jugendfeuerwehr ab 15 Uhr ein Programm für Kinder anbieten, bei dem die Kleinen unter anderem mit einem echten Feuerwehrschlauch auf eine lustig gestaltete Wand spritzen dürfen. Auch das Löschfahrzeug LF8/6, ein heutiges Einsatzfahrzeug, wird zum Anschauen bereitstehen.