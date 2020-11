Altenheim-Bewohner aus Hockenheim positiv auf Corona getestet

In einem Wohnbereich des Altenheims St. Elisabeth sind drei Bewohner und ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie Heimleiter Markus Hübl mitteilt, handelt es sich nicht um den Bereich, in dem nach der Infektion einer Mitarbeiterin umfassend negativ getestet worden war und für den an diesem Dienstag die Quarantäne endet.

Bei einer Bewohnerin seien am Sonntag Erkältungssymptome aufgetreten, berichtet Markus Hübl. Die sofort anberaumten Schnelltests in der Gruppe seien bei drei Bewohnern und einem Mitarbeiter positiv ausgefallen, bei allen anderen Getesteten negativ. Die Schnelltests seien erst am Freitag bei St. Elisabeth angeliefert worden, sagte Hübl. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises nahm am Montag Abstriche bei den positiv Getesteten. Eigentlich wollte das Team nur für die Endtestung des Wohnbereiches kommen, in dem in der vorvergangenen Woche die Infektion einer Pflegekraft aufgetreten war.

Aktuell zeigen die Betroffenen keine Symptome, die Bewohner werden täglich mehrmals auf Temperatur kontrolliert, teilt der Heimleiter mit. Eine große Testung werde Ende der Woche durchgeführt, also fünf bis sieben Tage nach den ersten Anzeichen.

Der Wohnbereich wurde geschlossen, die Mitarbeiter haben einen separaten Nachtdienst eingerichtet. „Das läuft wirklich toll, ohne die große Bereitschaft der Beschäftigten wäre es nicht möglich“, lobt Markus Hübl. Auch die Angehörigen zeigten großes Verständnis in der schwierigen Situation.

