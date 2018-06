Anzeige

Ein bislang Unbekannter hat am Freitagmittag, kurz nach 12 Uhr, unter einer Weide auf der K 4250, an einem Zugangsweg zum Rheinufer, diverse Farb- und Lackdosen, eine Kunststoff-Baustellenwanne und einen Metallbehälter mit circa acht bis zehn Litern Altöl entsorgt. Ein Zeuge beobachtete den Unbekannten dabei, wie er aus seinem Fahrzeug, einem weißen Mercedes- oder VW-Pritschenwagen, ausstieg und den Abfall dort ablud. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei bislang nicht vor. Am Fahrzeug war das Teilkennzeichen BW-??? angebracht. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/2 86 00 in Verbindung zu setzen. pol