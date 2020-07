Altpapier wird gesammelt

Auch in den Sommermonaten findet an jedem dritten Samstag im Monat eine Altpapiersammlung am Alten Schwimmbadparkplatz statt. Am Samstag, 18. Juli, 9 bis 12 Uhr, versehen nach dem bewährten Konzept des evangelischen Kirchbau- und Fördervereins die ehrenamtlichen Helfer ihren Dienst.

Die Anfahrt erfolgt über die Arndtstraße. Helfer weisen die Fahrzeuge ein und Autos dürfen nur mit einem Fahrer – mit Mundbedeckung – besetzt sein. Es wird gebeten, nicht aus dem Fahrzeug auszusteigen und das Altpapier im Kofferraum anzulieferen. Es wird von einem Helfer entnommen. Die Ausfahrt erfolgt über die Beethovenstraße. ad

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 15.07.2020