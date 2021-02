Am Bachufer fließt Information ins Ohr

Hockenheims digitaler Gästeführer ist um eine weitere Station reicher: Zu hören ist nun viel Wissenswertes zur neuen grünen Mitte, dem Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP). Kapitelpate der neuen Sta-tion ist Peter Schneider vom Regierungspräsidium Karlsruhe. Die neue Episode des Audioguides „Hockenheim hören“ kann entweder per Telefon unter 06205/9 06 98 93 oder unter www.pa-g.de/stationen/hockenheim/ abgerufen werden.

Ein QR-Code, der ebenfalls zum Hörkapitel führt, kann direkt am HÖP-Schild an der Fuß- und Radfahrerbrücke beim Gauß-Gymnasium eingelesen werden. Der Audioguide „Hockenheim hören“ umfasst damit insgesamt zwölf Stationen. Er bietet Geschichte zum Zuhören für Besucher und interessierte Bürger an.

In Form eines Rundgangs gestaltet, erzählen zahlreiche Hockenheimer „Urgesteine“ als Kapitelpaten interessante Geschichten zu bekannten Sehenswürdigkeiten. Neben den langjährigen Stadtführern Hans Rieder und Alfred Rupp sind in den einzelnen Kapiteln auch die Stimmen von Erich Losert, Erhardt Metzler, Kerstin Nieradt, Felicitas Offenloch-Brandenburger und Klaus Brandenburger, Werner Zimmermann sowie Pfarrer Michael Dahlinger zu hören.

Nächster Beitrag in der Planung

„Mehr über Hockenheim und seine Geschichte erfahren – und zwar dann, wenn man es will: Das bietet der Audioguide Hockenheim hören“, erklärt Oberbürgermeister Marcus Zeitler. „Ganz herzlich möchten wir uns bei allen Kapitelpaten bedanken, ohne die das digitale Erleben von Hockenheim nicht möglich wäre. Es ist eine tolle Gemeinschaftsleistung, die vielen Menschen Freude macht und Wissen bringt“, sagt Sylvie Rese von der Stadtverwaltung, die das Projekt koordiniert.

Eine Fortsetzung ist geplant: Unter dem Arbeitstitel „Kulturgut Natur“ möchte Uwe Heidenreich als Kapitelpate eine weitere Station für den Audioguide erstellen. zg

Info: Die Kapitel können entweder per Telefon, über QR-Code auf den jeweiligen Schildern vor Ort oder im Internet unter www.pa-g.de/stationen/hockenheim/ angehört werden.

