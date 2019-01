Am Brett erfolgreich

Beim 35. Böblinger Schach-Open hat das Hockenheimer Nachwuchstalent Marco Dobrikov im A-Turnier als Startranglisten-Nummer 54 mit 5,5 Punkten aus 9 Partien einen hervorragenden 21. Platz belegt. Damit hat er mehr als 30 Titelträger hinter sich gelassen und in der gleichzeitig ausgewerteten Jugendrangliste Platz fünf belegt. Neben der Platzierung hat Marco mit seinem Erfolg in der persönlichen Wertungszahl einen Sprung nach oben um 47 Punkte gemacht. Insgesamt haben in Böblingen 325 Spieler in drei Gruppen teilgenommen.

Das 31. Staufer-Open hat über 500 Teilnehmer gefunden. Im B-Turnier hat Sven Schnetter mit 3,5 Punkten aus neun Partien Platz 188 belegt. Das erfolgreiche Abschneiden wird mit Steigerungen in den persönlichen Wertungszahlen belohnt.

Beim 36. Open von Untergrombach haben im A-Turnier drei Hockenheimer Aktive teilgenommen. Hier die Platzierungen nach sieben Runden: 16. IM Mihail Nekrasov mit 4,5 Punkten, 37. Christian Würfel mit 4 Punkten sowie 53. Michael Fricke mit 3,5 Punkten. Nekrasov hat gleichzeitig die Wertung des besten Senioren für sich entschieden. Christian Würfel ist über das gesamte Turnier ohne Niederlage ausgekommen. Insgesamt waren 158 Spieler in beiden Gruppen am Start. Turniersieger im A-Turnier wurde der Heidelberger Dr. Vladimir Podat mit 6 Punkten.

Schachnotizen

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am gleichen Ort ab 19.30 Uhr, wo um 19.45 Uhr das Monatsblitzturnier ausgetragen wird.

Am Sonntag findet die 4. Verbandsrunde statt. Hockenheim III fährt in der Landesliga Nord 1 zum SK Mühlhausen. Hockenheim IV tritt in der Bereichsliga Nord 1 beim SK Sandhausen II an. Hockenheim V empfängt in der heimischen Zehntscheune in der Kreisklasse A den SK Großsachsen II. Hockenheim VI ist in der Kreisklasse B Gastgeber im Derby gegen den SC Ketsch III. Alle Spiele beginnen um 10 Uhr. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 11.01.2019