Am Brett erfolgreich

Die fünfte Verbandsrunde brachte für die Mannschaften der Schachvereinigung zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. In der Verbandsrunde Nordbaden trat Hockenheim II beim SK Ladenburg an und kam zu einem knappen 4,5:3,5-Erfolg. Die Punkte holten FM Marco Dobrikov (1), IM Mihail Nekrasov (1), FM Alexander Postoev-Birkenberg (remis), Jürgen Möldner (1), FM Oliver Günthner (remis) und Hans Jörg Reichstein (remis).

In der Bereichsliga Nord 1 empfing Hockenheim III den SV Walldorf IV und gewann mit 5:3. Für Hockenheim III punkteten: Blerim Kuci (remis), Dr. Mathias Krause (remis), Manfred Werk (1), Prof. Dr. Bernd Straub (1), Jürgen May (1) sowie Markus Riepp (1). Im anderen Spiel der Bereichsliga Nord 1 mit Hockenheimer Beteiligung reiste Hockenheim IV zu den SF Heidelberg II und musste eine knappe 3,5:4,5-Niederlage hinnehmen. Für Hockenheim waren erfolgreich: Michael Fricke (1), Jan Mersmann (remis), Günter Auer (remis), Ramón Hill (remis), Armin Jung (remis) und Marvin Baumgärtner (remis).

Da die Kreisklasse A nur mit neun Mannschaften spielt, hatte Hockenheim V spielfrei. In der Kreisklasse B2 empfing Hockenheim VI den SC Ketsch III und holte mit einem 3:3-Unentschieden den ersten Punkt. Peter Telp, Felix Henze und Emil Skibba gewannen ihre Partien.

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Zuschauer und Gastspieler sind willkommen. Im Anschluss an das Jugendschach findet um 19:30 Uhr in der Zehntscheune die Hauptversammlung der Schachvereinigung statt. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 07.02.2020