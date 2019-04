Am Eingang soll’s rund gehen

Den Schwung aus dem Jubiläumsjahr mitnehmen in die Zukunft – das ist die Idee, die hinter einem neuen Projekt steckt, das die Stadt gemeinsam mit der Stadthalle und dem Hockenheimer Marketing-Verein aus der Taufe heben will. Nachdem das Sanierungsgebiet Obere Hauptstraße noch etwas bis zu seiner konkreten Umsetzung braucht, haben sich Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg, Stadthalle-Geschäftsführer Rainer Weiglein und HMV-Geschäftsführer Tobias Nolting eine Zwischenlösung für den Süden der Stadt einfallen lassen: Sie wollen den Kreisverkehr in der Reilinger Straße dauerhaft beleben.

„Jetzt geht’s rund“, sagt Jakob- Lichtenberg und kündigt an, dass es auf dem Kreisel, für den noch ein passender Name gesucht wird, in Zukunft regelmäßig Veranstaltungen geben soll. „Nachdem sich so viele Vereine der Stadt anlässlich des 1250. Jubiläums der ersten Erwähnung im Lorscher Codex engagieren und viele Veranstaltungen initiiert haben, soll die Feierkultur auch auf der sorgfältig gepflegten Verkehrseinrichtung Einzug halten.“

Einen ersten Höhepunkt hat der Bürgermeister zur Einweihung des Kreisels, der in Anlehnung an die Jubiläumsveranstaltungen auch „Perlenkreisel“ genannt werden könnte, schon in petto: Am Samstag, 22. Juni, 16 Uhr, spielt der englische Popstar Ed Sheeran hier ein Unplugged-Konzert vor seinem Auftritt am Hockenheimring am selben Tag.

Karten dafür gibt es nicht im Vorverkauf – „wir haben beschlossen, dass alle Besucher des Bundeswehr-Konzerts in der Stadthalle am 21. Mai mit ihren Tickets auch zum Sheeran-Konzert kommen dürfen“, kündigt Rainer Weiglein an. Wer am heutigen Montag, 1. April, um 17 Uhr, mit seiner Karte zum Kartenvorverkauf der Stadthalle kommt, erhält einen Gutschein.

Meisterschaft im „Hockenbleiben“

An Ideen für weitere Veranstaltungen mangelt es dem kreativen Trio nicht: So könnten die Jubiläumszahlen, von vielen Hockenheimern liebevoll als „Laubsägearbeiten“ bezeichnet, verwendet werden für offene Stadtmeisterschaften im Pfahlsitzen – hier natürlich in Anlehnung an den Stadtnamen „Hockenbleiben“ genannt. „Dafür müsste der Bauhof, der sie hergestellt hat, nur kurzfristig die Ziffern abmontieren“, erläutert Tobias Nolting.

Dieser Wettbewerb ließe sich in den Folgejahren fortsetzen, denn die Zahlen sollen dem „Jubiläumskreisel“ erhalten bleiben – zumindest teilweise: Im kommenden Jahr feiern wir 125 Jahre Stadtrechte, da müsste nur die Null vorübergehend herausgenommen werden“, sagt der Bürgermeister, und im Jahr darauf sei Hockenheim seit 25 Jahren Große Kreisstadt, da könnte es eine abgespeckte Version der Meisterschaft geben.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 01.04.2019