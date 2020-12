Am liebsten wie immer

Die Zeit ändert sich. Wir merken es jeden Tag, werktags und sonntags. Was nahmen unsere Großmütter sonntags mit in die Kirche: einen Rosenkranz. Was nehmen wir heute mit? Eine unterschriebene Teilnahmeerklärung für einen bestimmten Gottesdienst, zu dem wir uns angemeldet hatten. Und am Eingang nutzten die Großeltern – in der katholischen St. Georgskirche jedenfalls – Weihwasser und bekreuzigten sich. „Flüssig“ blieb es am Eingang, jetzt ist es halt Desinfektionsmittel . . .

In der jetzigen Zeit hörte man in früheren Jahren oftmals: „Hoffentlich gibt es weiße Weihnachten!“ Dieser Tage heißt es eher: Hoffentlich gibt es überhaupt Weihnachten. Vielleicht muss sich manch einer eingestehen, dass er das Fest mit allem Drum und Dran in manchen Jahren als etwas lästig empfunden hat. Und in diesem Jahr denkt man: Hoffentlich klappt das auch wieder so, wie wir es gewohnt sind, ehrlich gesagt, mehr noch: wie wir es liebgewonnen haben.

Vielleicht stellen wir verblüfft fest, dass Weihnachten samt Fest und Begegnung, samt Gemeinschaft und Nachdenklichkeit zu einem festen und wichtigen Bestandteil unseres Jahreslaufes geworden sind, zur Natürlichkeit unseres Lebensgeschehens gehört. Dabei kann ruhig der Rahmen jedes Mal ein wenig anders sein, die Rituale geben uns innere Kraft und der Rahmen hilft uns, uns individuell zu positionieren.

Wie wird alles anno Domini Coronalis 2020 werden? An „weiße“ Weihnachten denken wir bestimmt kaum noch, ist ja in der aktuellen Zeit eh „Schnee von gestern“. Und was ist schon Schnee? Besteht aus feinen Eiskristallen und ist also eh nichts anderes als schick aufgemachtes Wasser.

Weihnachten ist mehr als die Schönheit von verschneiten Festtagen – in diesem Jahr mehr denn je. Natürlich machen wir uns Gedanken um Geschenke. Aber mehr noch um das Wie des Feierns. Da müssen alle ihren eigenen Weg finden. Also eine ganz neue individuelle Herausforderung eines ganz alten Festes.

Da muss man sich schon mehr überlegen als beim Einkauf von Süßigkeiten fürs Fest. Wie sagte doch jener Mann ganz überzeugend: „Ich habe schon letzte Woche alle Süßigkeiten für Weihnachten gekauft – das mache ich nächsten Samstag wieder.“

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 05.12.2020