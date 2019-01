Am Schluss war plötzlich alles anders

Es war ein Schauspiel im Schauspiel und ein überraschendes Ende, mit dem niemand im Saal so gerechnet hätte. Ein wahrhafter Krimi mit dem Titel „Ernis heiße Spur“ der spannend war bis zur letzten Minute. Jedoch war das Stück zu Beginn so ganz anders als das, was man vom Chiemgauer Volkstheater erwartet hatte.

Zugegebenermaßen zeigten sich einige Zuschauer nach dem ersten Akt auch etwas

...