Am Sonntag herrscht in der Narrenküche Hochbetrieb

Am Wochenende lud die Hockenheimer Carnevalsgesellschaft (HCG) auf den Waldfestplatz zu ihrem Sommerfest. Es wurde allerdings am Samstag bereits früh klar, dass der Besuch nicht so werden würde, wie in den vergangenen Jahren. Und die Verantwortlichen sollten recht behalten. Diejenigen, die gekommen waren, ließen sich von der Speise-und Getränkekarte sowie den Klängen des MV Harmonie verwöhnen. Zu später Stunde sorgte der Fanfarenzug Hockenheim für Gänsehautatmosphäre. Von einem Auftritt kommend zog er mit Fackeln zur Waldfesthütte und spielte noch einige Stücke aus seinem Repertoire.

Am Sonntag wurden die Narren für den schwächeren Samstag entschädigt und die fleißigen Helfer hatten alle Hände voll zu tun. Bereits zur Mittagszeit war die Festhütte voll besetzt, denn es stand das Zugpferd der HCG – Rindfleisch, Meerrettich und Kartoffeln – auf der Speisekarte. Auch OB-Kandidat Marcus Zeitler ließ es sich schmecken und hatte sichtlich Spaß. Zudem hatte die HCG mit Entertainer Ronny aus Karlsruhe die Stimmungsgarantie schlechthin verpflichtet. Auch Abordnungen befreundeter Vereine feierten mit der HCG.

Als das Fest dem Ende zuging und sich die Besucher langsam auf den Heimweg machten, zogen Vorsitzende Sabine Kern und Präsidentin Gabi Biefel ein zufriedenes Fazit und waren vor allem stolz auf die fleißigen Helfer auch aus den Reihen des Fanfarenzuges. uhkl

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 16.07.2019